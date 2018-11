Vitellaro: "Università, corsi di laurea più vicini"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Forse ce la stiamo facendo! Il rettore Micari, all'inaugurazione dell'anno accademico, ha finalmente parlato di apertura di corsi di laurea ad Agrigento.

Ha parlato di Architettura, Economia, Scienze dell'Educazione e Giurisprudenza. Dopo anni di lotte e continue incertezze forse stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel.

Sarebbe una vittoria importantissima per l'intera provincia. È chiaro che fino a quando non vediamo fatti concreti non possiamo cullarci, ma è già una buona notizia quella comunicata da rettore Micari.

Noi non molliamo la presa e continuiamo a tenere alta l'attenzione! Chi la dura la vince!".