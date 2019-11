Sportello postale di Villaseta ancora chiuso, Vullo: "Basta con le prese in giro"

Sembrava tutto risolto, e invece nessuna notizia all'orizzonte sulla riapertura dell'ufficio postale di Villaseta. A denunciarlo è il consigliere comunale di "Uniti per la città", Marco Vullo.

"Non conosco dettagliatamente i motivi del continuo ritardo - dice in una nota - e pregherei Poste italiane ed il sindaco di fornire spiegazioni pubbliche al riguardo in considerazione del fatto che avevano notiziato la cittadinanza di avere trovato la soluzione e che in tempi brevi sarebbe ritornato fruibile l’ufficio di via San Basilio nel vecchio centro commerciale. Torno a ribadire che il mio interesse e dettato dalla convinzione che la situazione di disagio che vivono molti utenti che frequentano per chiedere un servizio l’ufficio postale di Villaseta sia concreta e reale, in un quartiere dove i servizi a volte si vedono a stento, ed il venire a mancare di quello che ritengo personalmente, anche un presidio sociale, arreca gravi danni e tanti disagi soprattutto alle fasce più bisognose come ad esempio le persone anziane e i disabili. Per tale ragione - conclude - chiedo al sindaco della città e alla direzione provinciale di Poste italiane agrigentina di fornire dettagli che giustifichino questo ritardo e soprattutto che diano dati certi rispetto alla riapertura dell’ufficio postale di Villaseta".