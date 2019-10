L'Udc ha scelto: Salvatore Fanara sarà il nuovo coordinatore cittadino

L'Udc ha un nuovo coordinatore per la città di Agrigento. Si tratta di Salvatore Fanara, che è stato incaricato dal coordinatore politico regionale Decio Terrana, sentito il segretario nazionale del partito Lorenzo Cesa e il deputato regionale Margherita La Rocca Ruvolo. Fanara avrà il compito di organizzare il partito a livello locale in vista delle prossime elezioni amministrative.

"Ringrazio il segretario nazionale Cesa, Terrana e La Rocca Ruvolo - ha dichiarato Salvatore Fanara - per il prestigioso incarico conferito alla mia persona. Penso che in un momento di grande difficoltà economica del territorio agrigentino poter concentrare tutte le energie necessarie per la crescita socio-economica del territorio costituisca un dovere che ci viene chiesto dai nostri figli. Occorre impegnarsi con impegno e responsabilità per creare un' area forte e moderata che possa promuovere i valori dell' Udc".

"La nomina di Totò - ha invece dichiarato Decio Terrana - è stata maturata dopo una attenta analisi da parte dell’ Udc, sono convinto - continua Terrana - che con la sua guida intelligente e competente, il partito raggiungerà un ottimo risultato alle prossime elezioni comunali. Sono sicuro inoltre che il nuovo coordinatore politico sarà portatore dei valori della nostra proposta politica e dell’importanza di costruire un' area moderata, elementi fondamentali per una coalizione che vuole costruire un nuovo progetto politico per la città di Agrigento: l' Udc cresce con l' impegno di tanti ma soprattutto per la linea che fermamente esprime di responsabilità e concretezza in un tempo permeato di demagogia e facili promesse'".