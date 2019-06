L'Udc di Cesa e Terrana vola in Polonia: si rafforzano i rapporti con un partito

E' in corso in Polonia una visita ufficiale del segretario nazionale ed eurodeputato dell'Udc Lorenzo Cesa accompagnato dal coordinatore politico regionale della Sicilia e responsabile nazionale Enti locali del partito Decio Terrana. La visita è indirizzata a conoscere alcuni rappresentanti politici e dirigenti di partito. Previsti diversi incontri per rafforzare i legami che legano l'Udc con il partito polacco di ispirazione cristiana "Accordo di Jaroslaw Gowin".

Cesa e Terrana incontreranno il vice primo ministro della Polonia e leader del partito "Accordo di Jaroslaw Gowin" Jarosław Gowin, il vice ministro dell'Educazione e Scienza Andrzej Stanisławek, Marcin Ociepa vice ministro della Tecnologia e delle Attività imprenditoriali. Durante gli incontri si discuterà della comune appartenenza ai valori democratici e cristiani che ispirano i due movimenti politici, degli scambi culturali tra i due paesi ma anche della comune appartenenza ai principi ispiratori dell' Unione Europea. Previsto pure un incontro con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.