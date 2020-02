Mani Libere denuncia: "E' aumentato il ticket del treno per Palermo"

Aumenta il biglietto del treno, il portavoce del movimento "Mani Libere" contro la politica isolana.

"Treni in ritardo, soppressi, pochi vagoni messi a disposizione dei viaggiatori costretti a stare in piedi, treni che si guastano - dice -. È questa la continua odissea dei pendolari lungo la tratta Agrigento-Palermo. Questioni dette e ridette, che evidentemente non sono state ascoltate dalle Ferrovie Italiane. Da questo mese nel silenzio assordante di tutti gli amministratori Agrigentini e della provincia, interessati, il biglietto è stato aumentato del 10% arrivando a costare 10 euro. Come mai nessun amministratore ha nulla da dire? Siamo stanchi di dover assistere all’immobilismo di chi dovrebbe invece difendere e proteggere i cittadini che li eleggono a loro rappresentanti”.