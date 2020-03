Linea ferroviaria Agrigento-Palermo: le corse soppresse saranno ripristinate

Riduzione dei treni sulla Agrigento - Palermo, a breve buone notizie per i pendolari. Ad annunciarlo è il deputato regionale Carmelo Pullara, capogruppo popolari e autonomisti all'Ars.

"La riduzione dei treni - spiega Pullara - della tratta Agrigento - Palermo ha penalizzato fortemente medici, infermieri,e operatori sanitari pendolari che nella situazione momentanea si trovano in prima linea nella lotta al Coronavirus. Io ho immediatamente contattato il responsabile del piano regionale dei trasporti Giuseppe Di Miceli, per rappresentare le lamentele dei pendolari lavoratori soprattutto quelli del comparto sanitario che si troverebbero impossibilitati a raggiungere da Palermo - Agrigento e viceversa creando notevole disservizio soprattutto in questo particolare momento, tenendo presente che sono molti i sanitari che da Agrigento si spostano a Palermo. Io - continua Pullara - ho raccolto le lamentele e le richieste dei pendolari e l'ingegnere Di Miceli, su mia sollecitazione, si è subito attivato con Trenitalia per l’immediato ripristino già da domani delle tratte soppresse per consentire ai pendolari di raggiungere Palermo e rientrare ad Agrigento. Soprattutto per permettere ai turnisti pomeridiani che lavorano in ambito sanitario - conclude Pullara - di poter effettuare il monta e smonta e rendere regolare il loro servizio presso le strutture ospedaliere".

