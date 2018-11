Trasporto gratuito per gli universitari siciliani, approvato emendamento all’Ars

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

È stato approvato in commissione Cultura, Formazione e Lavoro l’emendamento, proposto dall’On. Michele Catanzaro, al disegno di legge sul Diritto allo Studio che prevede la gratuità, per tutti gli studenti idonei alle borse di studio, del trasporto pubblico locale nelle sedi delle università siciliane.

Questo diritto è stato da sempre oggetto di battaglie portate avanti dalle associazioni Intesa Universitaria e Unixcento di Palermo, Kampus di Enna, Arcadia, La Finestra, Nike, Orizzonte Italia e Actea di Catania e Univ. Eclettica di Messina.

“Siamo soddisfatti che la nostra proposta sia stata inserita nel disegno di legge, attualmente in discussione nella commissione presieduta dall’On. Sammartino che ha condiviso l’iniziativa diventando primo firmatario di una proposta che aumenta le risorse destinate al trasporto degli studenti del 30% rispetto all’anno precedente, proposta che è stata poi approvata all’unanimità. L'emendamento – affermano le associazioni - da una parte, sancisce finalmente l’istituzione di un nuovo diritto per gli studenti svantaggiati e meritevoli, dall’altra incentiva il trasporto pubblico come alternativa all’automobile, rappresentando una soluzione sostenibile in materia di politiche di mobilità urbana con indubbie ricadute positive sull’ambiente. Ci sembra doveroso ringraziare – concludono le associazioni - l’assessore Lagalla e i membri della Commissione che a vario titolo hanno supportato le nostre istanze”.