Trasporti e scuole guida, Savarino: "Il governo nazionale si occupi anche di loro"

Portiamo le istanze del comparto trasporti e scuole guida all'attenzione del Governo Nazionale

La IV Commissione presieduta dall'onorevole Savarino, oggi si è riunita per fare il punto sulle problematiche del comparto dei trasporti e delle scuola guida, che hanno fatto richiesta di audizione per esprimere alla Commissione il loro apprezzamento sulle norme approvate in finanziaria e per chiedere maggiori garanzie per il futuro.

“Con i fatti dimostriamo vicinanza e sostegno al comparto dei trasporti, ed infatti in finanziaria abbiamo previsto ingenti stanziamenti sul settore. Adesso, dopo aver dato risposta per quanto di nostra competenza, ci occupiamo di portare le loro istanze ai tavoli romani, perché facciano la loro parte. Ci chiedono di sbloccare il fondo bilaterale di trasporto pubblico locale, erogare un indennizzo a causa delle minori entrate e ripristinare velocemente i collegamenti dalla Sicilia per Roma anche mediante autobus.

Per le autoscuole ci impegniamo a chiedere un tavolo tecnico che possa elaborare un protocollo che consenta di riavviare in sicurezza le attività didattiche di questo settore e misure economiche che ne agevolino la ripresa, come un bonus per i nuovi iscritti.

Il Presidente Musumeci è il rappresentate delle regioni del Sud nella cabina di regia Stato-Regione per l’emergenza Covid19. Ho dato mandato ai miei uffici di preparare una nota da dare al Presidente cosicché possa ,con più forza, difendere le ragioni di questo importante settore.”