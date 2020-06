Tratte aeree depotenziate in Sicilia, Savarino: "Convocata audizione sul caso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Martedì mattina in IV Commissione ho convocato una audizione aperta a tutti i colleghi, sul depotenziamento delle tratte aeree verso la Sicilia, a seguito del recesso unilaterale effettuato da Alitalia da Birgi”

A comunicarlo in Aula la Presidente della IV Commissione, Giusi Savarino, che prosegue:

“Ho convocato Alitalia e altre compagnie aeree low cost e non low cost, i vertici degli aeroporti siciliani, e l’Assessore al ramo per cercare di capire come sia possibile non solo aumentare i costi dei biglietti ma anche addirittura tagliare le tratte per la Sicilia, proprio adesso che è partita la stagione estiva e che più del 30 % degli Italiani ha dichiarato di voler trascorrere le proprie vacanze sull’Isola. Come faranno ad arrivare? E’ inaccettabile trattare la nostra condizione di insularità come una condanna all’isolamento.

Anche questa volta difenderemo le prerogative dei Siciliani, dandogli voce in questo parlamento, siamo isolani non isolati!”

On. Giusi Savarino

Presidente IV Commissione legislativa Ars