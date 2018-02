Tour elettorale del candidato Calogero Pisano, tappa al “mercato del venerdì”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Calogero Pisano continua il tour elettorale,oggi incontro al mercato di Agrigento e presso la sede provinciale del Parlamento della legalità

Calogero Pisano candidato alla camera nel collegio uninominale con il centrodestra e nel plurinominale con Fratelli d’italia di Agrigento continua il suo tour elettorale.

Stamattina ha incontrato i cittadini al mercato settimanale di Agrigento ascoltando le loro istanze e confrontandosi sulle problematiche del commercio e dei servizi sul territorio che oggi in molti casi latitano.Questri incontri continua Calogero Pisano sono fondamentali per trovare le giuste risposte al mondo del commercio che ha bisogno di punti di riferimento a Roma,snellendo le difficoltà burocratiche e aiutando le piccole imprese commerciali in percorsi di rilancio.

Poi presso la sede provinciale del Parlamento della legalità ha partecipato ad un incontro organizzato dalla Professoressa Antonella Zambuto sui progetti di sviluppo del territorio e del collegio mettendo in risalto il tema del rispetto delle Istituzioni e della legalità e della cultura ai valori essenziali di uno Stato.Incentivi per le famiglie e politiche sociali indirizzate a combattere la dispersione scolastica attraverso corsi di