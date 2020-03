Tesseramento Pd, i giovani di Italia Viva: "Fate un atto di coraggio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Cari amici del Partito Democratico, abbiamo assistito al banale teatrino sul tesseramento, ma cosa vi aspettavate? Noi abbiamo grande stima per molti di voi, vi fa onore il coraggio e la caparbietà di rimanere, nonostante tutto, in quel partito, stanco, gretto e antistorico.

Fate un atto di coraggio, riedifichiamo assieme la casa dei riformisti, venite con noi, ritrovate le ragioni del vostro impegno, ritrovate il senso della vostra presenza nella storia. Rinnovate il vostro cuore e la vostra passione, in un partito giovane, semplice, nascente.

Noi abbiamo preparato le fondamenta, con voi potremmo costruire una struttura forte e solida per un rinnovamento integrale della politica nel nostro paese.

Noi siamo un partito inclusivo, femminista, europeista, riformista, ecologista, laico, fondato sui valori cristiani e sociali della costituzione. Nulla ci divide, tranne la vostra caparbietà di rimanere ancorati ad un’idea di partito superata, troppo coniugata al passato e poco coniugata al futuro.

Probabilmente non canteremo assieme bandiera rossa ma bella ciao, non avremo un drappo rosso ma fucsia o se preferite verde, di un verde brillante, come segno di speranza e riconciliazione.

Aiutiamoci vicendevolmente a ripudiare le barbarie del novecento, lasciamo il passato alle nostre spalle, è questo il vero atto di coraggio.

Rimanere dove siete non è eroismo ma caparbietà, noi vi aspettiamo e sappiamo in cuor nostro che prima o poi arriverete e faremo festa, perché noi vi amiamo e speriamo ci amiate un po’ anche voi.

Viva l’Italia, Viva il riformismo, Viva tutto quello che ci unisce, Viva Italia Viva!

Giorgio Bongiorno, a nome di tutti i giovani del comitato Italia Viva Agrigento Sturzo.