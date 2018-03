Il teatro greco di Eraclea Minoa rischia di sbriciolarsi, M5S chiede audizione in commissione Cultura dell’Ars

Il teatro greco di Eraclea Minoa rischia di sbriciolarsi a causa degli agenti atmosferici ma anche di interventi poco adeguati che ne hanno accelerato l’erosione per via della copertura installata negli anni ‘70. Per il M5S il patrimonio artistico va tutelato e per questo la deputata regionale del M5S Roberta Schillaci ha presentato una richiesta di audizione in commissione Cultura dell’Ars per individuare misure e interventi finalizzati a salvaguardare un monumento dalla storia millenaria.

“Occorre fare il possibile – dice Schillaci – per salvare il teatro, metterlo in sicurezza, potenziarne la fruibilità e dotarlo di un adeguato sistema di illuminazione pubblica, dato che allo stato è al buio”.

“Un progetto di recupero del teatro sembrerebbe esserci già e se così fosse, vogliamo capire perché giace nei cassetti. Chiediamo – conclude la deputata – che venga calendarizzata al più presto l’audizione con l’assessore ai Beni culturali ed i soggetti preposti a suggerire interventi adeguati a sottrarlo all’attività erosiva degli agenti atmosferici e a dotarlo di servizi essenziali per renderlo pienamente ed adeguatamente fruibile”.