Tassazione delle aree edificabili, incontro con Nello Hamel

Venerdì 12 gennaio alle 11, nella sede del Centro Servizi al Cittadino di Agrigento via Manzoni n.17, si terrà l'incontro con i proprietari di aree edificabili e Nello Hamel per discutere sulla legittimità della tassazione Imu alla luce delle pronunce della Corte di cassazione e della scadenza del Prg per decorrenza dei termini.

Nel corso dell'incontro si formerà un gruppo di lavoro che curerà le richieste da formulare al Comune di Agrigento e le azioni da intraprendere per eliminare la grande discriminazione di una tassazione pesante e gravosa a cui non corrisponde l'effettiva disponibilità edificatoria dei terreni.