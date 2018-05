"Tassa di stazionamento e danno erariale", Di Rosa denuncia il Comune

Lo aveva annunciato domenica. Stamani, è stata formalizzata con l'invio di una Pec. Giuseppe Di Rosa ha denunciato il Comune per un presunto danno erariale dovuto al mancato introito derivante dall'applicazione della tassa di stazionamento dei bus turistici.

"Il Comune di Agrigento presenta, sotto il profilo finanziario, notevoli difficoltà tant'è che, molto spesso, è stato invocato dai consiglieri comunali la proclamazione dello stato di pre-dissesto" - ha scritto Di Rosa alla Procura della Corte dei Conti - .

Venendo al presunto mancato introito dalla tassa di stazionamento dei bus turistici, Di Rosa ha scritto: "I numeri resi pubblici dal Comune parlano di un introito reale di 'appena' 90 mil euro nel 2017, di cui 65 mila nel secondo semestre che è quello in cui si concentrano i maggiori flussi. Il flusso medio annuale della sola Valle dei Templi - prosegue nella denuncia Di Rosa - è pari a 870 mila presenze annue, per questo tipo di presenze, a titolo esemplificativo, sono transitati all'interno del Comune oltre 12 mila pullman che quindi in applicazione del regolamento avrebbero pagato una tassa pari a 90 euro giornaliere. Considerando in termini riduttivi che questi pullman hanno stazionato per un solo giorno avrebbero generato un flusso attivo per le casse comunali pari a circa 1.080.000 euro, escludendo quindi da questo calcolo altri oneri derivanti da altri flussi prodotti extra Valle dei Templi".

Di Rosa, con la denuncia inviata via Pec, ha dunque segnalato alla Corte dei Conti il presunto "mancato rispetto del regolamento comunale che ha comportato - scrive - un mancato introito determinando un danno erariale". Di Rosa non ha omesso una sua personale valutazione: "i responsabili sono il sindaco e gli assesori pro tempore per aver omesso di dare esecuzione all'atto deliberativo".