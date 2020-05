Crisi Covid, l'opposizione: "Si usino le somme della Regione per gli sgravi Tari alle imprese"

Fondi della Regione per far fronte all'emergenza Covid-19, i consiglieri comunali dell’opposizione di Agrigento Marco Vullo, Angelo Vaccarello, Giuseppe Picone, Gianluca Urso, Salvatore Borsellino, Alessandro Sollano, Teresa Nobile e Salvatore Falzone chiedono che le somme vengano usate per sgravare dalle tasse locali per le imprese commerciali e le partita Iva a partire dalla Tari e sollecitano il Municipio a confrontarsi nel merito.

“Il tema delle tasse locali a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19 ha arrecato dei danni oltre che sanitari anche economici alle attività commerciali del territorio - dicono in una nota -. Questa situazione critica purtroppo soprattutto per parecchi settori, alla luce delle chiusure prima e del distanziamento sociale e delle regole e dei protocolli ministeriali e Inail dopo,avrà refluenze negative per la ripartenza delle attività. Soprattutto per alcuni settori, vedi ristorazione, bar, attività commerciali, oltre a riconvertire le proprie strutture avranno delle difficoltà oggettive ed economiche per la ripartenza, con la riduzione della clientela e per i costi di riconversione".

In particolare i consiglieri chiedono all’amministrazione Firetto un "confronto con il Consiglio comunale su come indirizzare queste risorse pensando soprattutto a degli sgravi per il tributo Tari alle imprese anche per il fatto che alcune attività hanno avuto una crisi e un mancato introito e hanno bisogno un’attenzione particolare rispetto ad altre attività che anche nella fase dura del lockdown hanno continuato a lavorare".



