Targa Florio, Simone Gramaglia: "Preziosa promozione turistica"

l consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, della Commissione sportiva dell’Aci, l’Automobile Club Italiano, di Agrigento, esprime apprezzamento a seguito dell’ottimo riscontro di partecipazione e di entusiasmo intorno alla tappa in città della edizione 2019 della “Targa Florio”. Simone Gramaglia plaude al contributo organizzativo offerto dall’Aci di Agrigento e dal Comune che ha ospitato l’evento, e aggiunge: “Manifestazioni come la ‘Targa Florio’ rappresentano soprattutto una preziosa occasione di promozione turistica e, quindi, in prospettiva, di proficuo indotto economico per il territorio attraversato. Coniugare sport, turismo e valorizzazione del territorio è stato da sempre uno degli obiettivi fondanti dell’Automobile Club. Tanto pubblico, e non solo gli appassionati del settore, hanno seguito l’iniziativa, insieme, tra gli altri, ai vertici nazionali dell’Aci e del team ‘Targa Florio’. Una splendida pagina di storia per la nostra Agrigento” – conclude Simone Gramaglia.