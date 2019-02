Circolo Arci Favara: "Si cancellino al più presto le scritte razziste"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il circolo culturale LiberArci esprime sdegno e preoccupazione per l’ennesimo episodio di razzismo verificatosi a Favara nel giro di pochi giorni. Questo clima di intolleranza diffuso è da addebitare al ministro dell’Interno Matteo Salvini che, come ha ben affermato il consiglio d’Europa, è il responsabile dell’aumento degli atteggiamenti razzisti, della xenofobia e delle posizioni anti rom nel discorso pubblico, in particolare sui media e su internet, e dell’aumento dei discorsi d’odio da parte dei politici.

Pertanto, per noi, risulta il mandante morale di questo e di altri atti di razzismo che, purtroppo, si susseguono in tutta Italia da nord a sud. Apprendiamo dalla stampa che c’è un video che potrebbe far luce su quanto accaduto. Confidiamo che l’amministrazione si prodighi quanto più celermente possibile nel cancellare le odiose scritte razziste e quel simbolo in nome del quale sono stati

mandati alla morte milioni di persone. Rimaniamo fermamente convinti che Favara è e sarà un paese accogliente, tollerante e disposto al dialogo verso qualunque essere umano indipendentemente da sesso, razza o religione.