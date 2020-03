Stop ai tributi, Di Rosa: "Gli altri altri Comuni si auto tassano, non il nostro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'Amministrazione comunale ha appena diramato una nota stampa con la quale dichiara di “avere sospeso al momento la scadenza di tutti i tributi comunali, così come disposto dal Decreto “Cura Italia”. Questa sospensione abbraccia il periodo che va dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020, salvo diverse successive disposizioni a livello nazionale".

AVEVAMO VISTO GIUSTO e i consiglieri comunali hanno perso una buona occasione per fare qualcosa di utile per i cittadini che li hanno votati. Ma non è stata nemmeno una decisione del sindaco che ancora una volta si prende meriti che non sono suoi e che si limita ad aspettare che altri prendano le decisioni per lui. Si è trattato di dover obbedire a un atto dovuto imposto dal Governo. Se ci avessero ascoltato prima avrebbero potuto intestarsi questa decisione. Ma anche stavolta non lo hanno fatto. E non spiegano nemmeno cosa fare, come farlo, quali tasse riguardano. Una notizia confusa che alcuni copieranno e incolleranno senza capirla ne valutarla, ma che servirà solo per dire…. Bravo Firetto…. Evviva Firetto.

Ricordiamo a costoro che i sindaci di altri comuni, come quello di Licata, si sono autotassati per aiutare i poveri e per comprare mascherine, mentre quello di Agrigento chiede alla gente. Certo, il solito protagonismo civico che non ci costa niente. Per lui e la sua giunta indennità piena sempre.

Noi andiamo avanti lo stesso, per il bene della comunità, denunciando tutto quello di sbagliato che vediamo e cercando di correggere errori e ingiustizie nei confronti dei cittadini.