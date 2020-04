Stop all'aumento degli affitti per forze dell'ordine in pensione, Gallo: "Ottimo risultato"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Commissione Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un emendamento di Forza Italia, con primo firmatario il presidente della Commissione Bilancio, Riccardo Savona, per bloccare l'aumento dell'affitto degli alloggi assegnati dagli enti locali al personale della polizia, dei carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria e corpo forestale.

In proposito, il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, afferma: “Grazie ad un emendamento di Forza Italia, abbiamo mantenuto un impegno a favore delle forze dell’ordine che hanno servito lo Stato, garantendo l’incolumità e la sicurezza dei cittadini. Gli appartenenti alle forze dell'ordine in pensione o, qualora deceduti, i familiari degli stessi, potranno usufruire delle case assegnategli, pagando il canone mensile che non supererà l’ammontare previsto dalla legge regionale”.