Bilello (M5S): "Stati generali del turismo? Vige l'approssimazione"

Stati generali del turismo senza comicazione e programmazione. E' questa l'accusa rivolta all'iniziativa dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Teresa Bilello. "A meno di due giorni dall’apertura degli 'Stati generali del Turismo' - dice - diversi operatori del settore non hanno ancora ricevuto l’invito ufficiale e i cittadini non conoscono il programma dell’evento dal nome cosi importante e altisonante. La promozione dell’evento è partita solo ieri e, per giunta, monca di contenuti. Solo un sito web creato appositamente, con una pagina statica che tenta di rassicurare il lettore: Tutte le info presto qui'. A Sino Caracappa - dice -, vorremmo chiedere cosa intende esattamente per 'presto', visto che gli Stati generali del turismo iniziano (o dovrebbero iniziare) dopodomani, come intenda promuovere l’evento e a chi sia indirizzato. L’impressione - conclude -, ancora una volta, è che si dia molta più importanza alla forma, ai titoloni importanti sui giornali, piuttosto che alla sostanza e ai contenuti, per poter veramente fare presto a cambiare passo in una città che tempo da perdere non ne ha più. Cambiano gli assessori, ma rimangono la stessa approssimazione e l'assenza di programmazione che hanno caratterizzato in questi due anni l’amministrazione Valenti".