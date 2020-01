Statale 640 a perdere, Italia Viva chiede interventi sul tratto della galleria Caos

Zona del Caos, alle porte di Porto Empedocle, ostaggio dell'abbandono e della "distruzione". A denunciarlo è il comitato di azione civile "Agrigento Oltre" di Italia viva.

"Una strada molto trafficata, per lo più da mezzi pesanti, abbandonata dal disinteresse di chi dovrebbe prendersene cura - scrive in una nota il responsabile Maurizio Saia -. Anas, comuni di Porto Empedocle e Agrigento, non si accorgono dello spettacolo indecoroso, in attesa che un albero colpisca un mezzo in transito o un sacco di rifiuti abbandonato causi un incidente, aspettiamo che inizino i lavori per tamponare il dissesto idrogeologico che sta devastando l'intera costa e che mette a rischio la stabilità della strada e della galleria. In una società giusta - continuano - ciò non dovrebbe accadere, enti ed istituzioni dovrebbero prendersi cura del territorio, ed invece ancora una volta siamo costretti a denunciare il ripristino della normalità. Pertanto, qualora l'Anas non dovesse intervenire con sollecitudine, invitiamo il comune di Porto Empedocle (interessato perché si tratta della strada di accesso alla città) ed il comune di Agrigento (per competenza territoriale), ad intervenire per la messa in sicurezza del tratto di strada, procedendo in danno dell'Anas".