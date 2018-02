Cambio dei dirigenti alla Regione, Pullara: "Fare una scelta di responsabilità"

"Distinguersi dal passato, fare una scelta di responsabilità oltre che di affiliazione. Si scelga il dirigente competente, che sappia fare il proprio lavoro e contribuisca a far decollare la nostra Isola, perché solo così ci distingueremo dalle amministrazioni deludenti del passato, ove più o meno legittimamente, sono stati scelti uomini vicini al governo, ma poco adatti alla carica ricoperta". Lo ha dichiarato il deputato regionale licatese, Carmelo Pullara, intervenento sullo spoils system in atto alla Regione.

"I dirigenti sono la chiave e la competenza la serratura e, pertanto, ribadisco, andrebbero scelti per la competenza e non solo per l’appartenenza - conclude Pullara - . Questo intendo per 'spoils system': un sistema di assegnazione meritocratico che sia funzionale alle nostre esigenze di servizio al cittadino".