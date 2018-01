Comune, l'appello di Spataro: “Sia reso più efficiente l’ufficio Urbanistica"

“L'ufficio Urbanistica rappresenta la punta del compasso di un efficiente e proficuo funzionamento di un Comune, e non è tollerabile, invece, che sia reso una zavorra, appesantita e improduttiva, a danno delle attese e delle istanze dei cittadini”. Lo afferma il consigliere comunale di Agrigento, Pasquale Spataro.

“L’ufficio Urbanistica del Comune di Agrigento - scrive Spataro in una nota - risulta fermo e immobile a causa delle scelte sbagliate del sindaco nella gestione della macchina organizzativa del Comune. E ciò anche a causa di una rotazione dei dirigenti che si è rivelata inefficace e dannosa. L'edilizia privata - e quindi lavoro, occupazione, indotto e sviluppo economico - lancia un grido di allarme, ed il sindaco non riesce a raccoglierlo offrendo le giuste risposte sul piano organizzativo".

"Infatti, il procedimento delle autorizzazioni e delle concessioni è difficile e complicato, - prosegue Spataro - non adeguato alle richieste di privati e degli imprenditori che, qualora il servizio urbanistico fosse efficiente, potrebbero garantire una boccata di ossigeno anche alle casse comunali tramite, tra l’altro, gli oneri di urbanizzazione. E così è anche per le sanatorie, ferme al palo: basterebbe incentivare il personale con gli introiti delle stesse sanatorie, auto-finanziandosi e smaltendo le migliaia di pratiche non evase".

"Il sindaco – conclude Spataro - piuttosto che ipotizzare giunte di salute pubblica al solo fine di garantirsi maggioranze consiliari, renda un segnale alla città partendo dalle giuste scelte nella macchina organizzativa comunale, con persone, mezzi e procedure che riportino l'economia agrigentina ai livelli minimi di una città che sia degna di definirsi tale”.