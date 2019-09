Solidarietà a Giusi Parolino, Borsellino: "Sì alla cittadinanza onoraria"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto l'affermatissima atleta Giusi Parolino "campionessa nazionale di giavellotto" con la quale siamo solidali, non possiamo esimerci dal denotare che questa amministrazione guidata solo ed esclusivamente dal Sindaco Firetto, ancora una volta snobba i reali problemi che affliggono la nostra Città rimanendo totalmente silente. Sindaco Firetto ed Assessore con delega allo sport, in questi 4 anni "di suo-vostro" governo cittadino, quali sono i progetti che avete programmato alfine di creare delle strutture idonee che consentano il normale allenamento di atleti dalla caratura della più volte campionessa italiana di giavellotto Giusi Parolino, che tra le altre cose parteciperà a breve ai campionati europei del su citato sport rappresentando Agrigento è l'intera nazione?

In merito agli avvenimenti che sono accaduti e che hanno colpito la nostra campionessa nazionale, non crede che sia il caso di attribuirle la cittadinanza onoraria come ha già fatto in precedenza con altre insigne figure? Crediamo che sia doveroso mettere in risalto una sportiva di fama nazionale come la signora Parolino, considerato che è da svariati anni l'orgoglio agrigentino che appunto rappresenterà la nostra nazione e la nostra Agrigento ai campionati europei. Ribadendo la nostra solidarietà alla più volte campionessa nazionale Giusi Parolino della quale siamo tifosi e che ripeto sosterremo con forza ai campionati europei essendo davvero per noi agrigentini motivo di orgoglio, rimaniamo in attesa di una cordiale risposta da parte del Sindaco Firetto in merito all'onoreficienza da attribuirle, sperando che esso non faccia riconoscere ancora di più la nostra Agrigento come la Città di Pirandello. A dichiararlo il Consigliere comunale e Presidente della 1 commissione consiliare permanente Salvatore Borsellino.