Soldi per i piccoli comuni dell'Agrigentino, Sodano: "Un record importante"

Il Sole 24 ore lo ha definito, a ragion veduta, un piccolo miracolo. E' successo che, in soli cinque mesi, sono stati appaltati il 95% dei 400 milioni di euro inseriti in legge di bilancio dal Movimento 5 Stelle, per avviare i lavori pubblici nei comuni con meno di 20mila abitanti. Grazie ai nostri termini stringenti e allo snellimento della burocrazia, siamo riusciti a creare un iter veloce, riducendo i tempi biblici dei cantieri che, mediamente, oscillavano tra i due e gli otto anni.

Ciò vale anche per i piccoli comuni della Provincia di Agrigento che, grazie a questa norma, hanno ricevuto e speso nel nostro territorio 2 milioni e 300 mila euro. Va dato merito agli amministratori locali che hanno ben saputo cogliere e applicare questa opportunità del Governo nata per dare ai cittadini nuove strade, servizi e messa in sicurezza delle scuole.

E' un primo passo, dall'esito più che positivo, del percorso da intraprendere insieme agli enti locali. Adesso è il turno della Norma Fraccaro contenuta nel Decreto Crescita di recente approvazione, con ulteriori 500 milioni di Euro per i comuni: obiettivo efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico per le nostra città. Insieme alla deputazione regionale e nazionale del Movimento 5 Stelle, voglio concordare, nei prossimi giorni, un incontro con tutti i Sindaci della Provincia di Agrigento per condividere idee e visione sugli investimenti in innovazione del nostro territorio e per dare tutto il supporto necessario per una celere applicazione della Norma Fraccaro.