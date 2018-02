Il candidato Sodano ha incontrato gli elettori, presente anche Cicchitto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è svolto all’Hotel Dioscuri l’incontro politico di Civica popolare con i propri elettori e con i rappresentanti dei partiti facenti parte della coalizione di centro sinistra. L’incontro ha consentito di approfondire i temi della campagna elettorale ormai entrata nel vivo. Sono intervenuti gli onorevoli Giuseppe Marinello, Maria Iacono, Fabrizio Cicchitto ed il candidato alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Agrigento, Giuseppe Sodano.

Per Giuseppe Sodano “la presenza di Cicchitto ad Agrigento ha testimoniato l’attenzione di Civica Popolare anche per i territori meno in vista del panorama politico italiano. Questo vuol dire che questa forza politica crede veramente nei suoi obiettivi di rilancio del territorio e soprattutto – continua Sodano – tiene ad incontrare tutti quei cittadini che si apprestano ad orientare il futuro del Paese con il voto e la scelta dei partiti. I partiti della coalizione che rappresento hanno frenato la caduta libera a cui era destinato il Paese ed hanno contribuito a farlo ripartire in termini di crescita. Anche per questo qui, in occasione della visita di Cicchitto, ho chiesto di dare fiducia, il 4 marzo prossimo, alla mia persona ed al mio programma per Agrigento e la sua provincia”