Sodano fra i commercianti di piazza Ugo La Malfa: "Porterò le loro istanze a Roma"

Giuseppe Sodano, candidato al collegio uninominale di Agrigento per il centrosinistra, ha fatto tappa al mercato settimanale del venerdì, in Piazza Ugo La Malfa, dove ha incontrato numerosi cittadini e commercianti.

“Quella di stamane - spiega il candidato del centrosinistra - è stata un'ottima occasione per ascoltare i cittadini di Agrigento e provincia e farsi conoscere. Ho raccolto e appuntato poi tutte le richieste dei commercianti e ribadito il mio massimo impegno quando dovrò portare queste istanze a Roma. Avrò cura di contribuire alla crescita e al miglioramento di questa provincia che amo in modo smisurato, rappresentando le istanze quotidiane che continuano a segnalarmi amici ed esperti per rilanciare l’economia".