Lo "sfregio" alla Porta d'Europa, arriva il ministro per il Sud

Sabato prossimo il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano sarà a Lampedusa, lo annuncia in un post su Facebook.

"La generosità, la dignità, il rispetto dei diritti umani che la comunità di Lampedusa ha tenuto alta in questi anni, per l'Italia intera - spiega - non lasceranno spazio all'odio dei pochi vili che ieri hanno deturpato il monumento simbolo dell'accoglienza, la 'Porta d'Europa' di Mimmo Paladino. Ecco, quel monumento, però, non parla solo al Sud del mondo, parla a noi. Parla all'Europa che deve guardare il Mediterraneo come orizzonte strategico, anche del grande piano di rilancio del continente. E parla all'Italia, che deve ripartire, con prudenza, dal Sud e dalla bellezza di luoghi come Lampedusa. Anche per questo, sabato, accogliendo l'invito del mio caro amico Pietro Bartolo, mi recherò nell'isola, per la prima visita istituzionale dopo il fermo della pandemia. Affronteremo i molti problemi di quella comunità - conclude - ma nella consapevolezza delle sue grandi potenzialità e del suo straordinario valore".