Petizione contro il sindaco Firetto, torna la raccolta firme in piazza

Marcella Carlisi e gli attivisti del Movimento 5 stelle Agrigento tornano a chiedere al Consiglio comunale la sfiducia al sindaco Lillo Firetto. Domani una postazione di raccolta firme sarà allestita dalle 17.30 alle 21 al viale della Vittoria in prossimità di piazza Cavour.

"La raccolta firme non ha colore politico, non ha simboli perché appartiene alla cittadinanza", scrive Carlisi in una nota.