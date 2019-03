La sfiducia incombe, Carmina: "I potentati politici vogliono mettere le mani sulla città"

Un "appello gentile" ai consiglieri comunali di Porto Empedocle a non firmare la sfiducia, aprendo, ancora una volta, anche ad una partecipazione attiva all'amministrazione, indicando però unicamente soggetti afferenti alla "società civile".

Il Movimento 5 Stelle, con i deputati Michele Sodano e Rosalba Cimino (giunta però al termine dell'incontro), si stringono intorno ad Ida Carmina, alla vigilia della fissazione del Consiglio comunale che andrà a decidere, probabilmente già l'uno di aprile, se sfiduciare o meno il primo cittadino. Le ragioni del "no" alla sfiducia sono state discusse stamattina durante una conferenza stampa.

"Non ci sottraiamo al confronto con le altre forze politiche - ha detto Sodano - ma non cediamo al ricatto. La certezza è che abbiamo trovato un Comune in dissesto finanziario, lo stiamo portando ad una situazione di equilibrio e stiamo amministrando questa città con trasparenza... La politica non può essere più una cosa gestita dai potentati, deve essere in mano ai cittadini e credo che Ida Carmina sia uno dei migliori esempi in tal senso".

Dal Movimento, dice ancora Sodano, parte "un appello gentile per dire ai consiglieri comunali: continuiamo a lavorare. Non possiamo consegnare la città ad un commissario che non è di Porto Empedocle. Un anno e mezzo di commissariamento è un anno e mezzo perso. Significa che gli empedoclini sono governati da uno a cui non frega niente di questa città".

Sui "rischi" del commissariamento si è a lungo pronunciata la stessa Carmina. "Sarebbe oltre un anno di commissariamento - ha detto - e sappiamo già cosa ha provocato. Lasciare una città come Porto Empedocle senza nessuna guida è un fatto gravissimo: faccio appello alla responsabilità dei consiglieri".

Sull'ipotesi di un "rimpasto", Carmina resta possibilista: "Non abbiamo mai avuto steccati, in giunta abbiamo un professionista di estrema sinistra quale Getano Tripodi. Se ci fossero da parte dei consiglieri delle indicazioni di persone della società civile che possano dare un apporto significativo non ci faremo nessuna preclusione. Anzi, spero e auspico che molti consiglieri abbiano proposto la mozione non per l'intento di decapitare questo paese di un'amministrazione attiva ma per sollecitare una possibilità di coinvolgimento".

Il sindaco inoltre torna a ribadire che, a suo parere, la scelta della sfiducia non sia arrivata direttamente dai consiglieri comunali, che solo una decina di giorni fa avevano anzi aperto al dialogo, ma da soggetti esterni. "Ancora una volta le sorti di Porto Empedocle sarebbero decise dall'alto, da potentati politici. E non possiamo permetterlo".