Porto Empedocle: è il giorno della sfiducia al sindaco Ida Carmina

Porto Empedocle, oggi è il giorno delle sfiduce al sindaco. Stamattina sono state infatti consegnate alla presidenza del Consiglio comunale altri due provvedimenti di sfiducia: uno con ben otto firme (Di Manuele, Todaro, Pullara, Scimè, Lattuca, Iacono, Sacco, Filippazzo) che sarà poi discussa effettivamente in aula "Amormino", e un'altra mozione (della "bandiera") dei consiglieri comunali di Forza Italia Giancarlo Taormina e Domenico Palumbo Piccionello.

A conti fatti il documento potrà essere calendarizzato già peri primi giorni di aprile e si scoprirà, quindi, se le singole 4 mozioni di sfiducia ad oggi protocollate si potranno unificare in un unico documento al momento del voto: servirebbero infatti 11 "sì" per chiudere l'esperienza Carmina. I numeri, in termini assoluti, ci sarebbero certamente, ma bisognerà capire se il sindaco riuscirà a trovare un consenso traversarle che possa, anche solo per un voto, scongiugare la sfiducia.