Servizi sociali, Nuccia Palermo: "Chiediamo organigramma e dati"

E' stata protocollata questa mattina a firma del capogruppo della Lega, Nuccia Palermo, un'interrogazione scritta alla quale il sindaco e l'assessore al Ramo devono rispondere entro 30 giorni. L'oggetto dell'interrogazione è la struttura organizzativa comunale dei Servizi Sociali in tema di Affidamento dei Minori.

"Il caso Bibbiano ha scosso tutti - scrive il Capogruppo Palermo - e quando si tratta di bambini, di piccoli innocenti, il livello di allerta deve sempre essere alto. Ho chiesto di conoscere dettagliatamente tutta la struttura comunale in materia di affidamento dei minori, i titoli posseduti da coloro che gestiscono tali delicate situazioni e i dati analitici in ordine agli affidamenti temporanei e permanenti (durata, numero dei minori coinvolti, situazione delle famiglie di origine e delle famiglie affidatarie, motivazioni poste a fondamento dei provvedimenti di affido, ecc.). E' importante capire e vigilare sui territori di competenza - conclude Nuccia Palermo - e saremo intransigenti sul rispetto deol termine di trenta giorni previsti dal regolamento comunale entro i quali il sindaco Firetto deve rispondere. Siamo pronti su di un tema così delicato, in caso di tardiva risposta, a rivolgerci all'assessorato regionale per le autonomie locali come previsto dell'art. 30 del Regolamento Comunale".