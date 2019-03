"Se lo diciamo lo facciamo", il tour di Azzurra Cancelleri prosegue nell'Agrigentino

Continua il tour “se lo diciamo lo facciamo” della deputata pentastellata per incontrare attivisti e cittadini nel proprio collegio in cui è stata eletta. Questo week end toccherà, sabato le città di Canicatti alle 17:00, Aragona alle 18:30, Favara alle 20:00 e domenica San Giovanni Gemini/Cammarata alle 17:30.

"Continuiamo a stare in mezzo alla gente - commenta Cancelleri - spiegando cosa ha fatto in questi 9 mesi il governo nazionale, traguardi importantissimi per la vita dei cittadini come il superamento della legge Fornero e il reddito di cittadinanza oltre ad altri risultati".