E' tempo di bilanci: la Lega di Sciacca ha ottenuto grandi risultati

La Lega di Sciacca si è rivelata una squadra compatta che è riuscita ad ottenere grandi risultati. Il bilancio è stato tratteggiato in occasione della cena di fine anno durante la quale sono stati rivolti i ringraziamenti al commissario provinciale Massimiliano Rosselli "per essere riuscito ad inculcare in tutti il concetto di squadra ed aver insegnato a seguire la linea del partito".