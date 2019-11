Città "ostaggio" dei lavori di scavo, Mani Libere: "E' anarchia"

La città è interessata da diversi interventi di scavo di varia natura, e a risentirne è soprattutto la circolazione veicolare, in molti casi pesantemente rallentata. A chiedere interventi è così il movimento "Mani Libere" di cui l'ex consigliere comunale Giuseppe Di Rosa è portavoce.

"Chi controlla i lavori che stanno tenendo in ostaggioi la città? La domanda arriva dai cittadini soprattutto dei quartieri periferici - dice Di Rosa - come Fontanelle dove si convive ormai tra trattori escavatori betoniere e transenne. Ma chi dovrebbe vigilare? Come al solito siamo davanti ad un grave caso di omissione da parte degli uffici del Comune di Agrigento. Ecco un altro esempio di anarchia indisturbata".