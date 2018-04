Savarino: "Legge di stabilità dà priorità a giovani e lavoro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Legge di Stabilita'. Confermato con atti concreti l'impegno preso da #diventerabellissima e dal presidente Musumeci di dare priorita' ai giovani ed al lavoro. E' stato, infatti, approvato un emendamento da noi proposto, io prima firmataria, che mira alla formazione di qualità, al rientro delle intelligenze in Sicilia ed al raccordo con le imprese siciliane. Non potevamo restare inerti davanti alla crisi che colpisce migliaia di giovani e, per la prima volta con una legge finanziaria abbiamo istituito borse di studio finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione, dato sostegno economico ai contratti di apprendistato professionalizzante presso le imprese siciliane, e contributi ai giovani ed ai professionisti per scambi culturali ed esperienze professionalizzanti anche all'estero. Sono molto soddisfatta di questo importante risultato raggiunto. Finalmente potremo offrire ai nostri giovani possibilità di lavoro ed ai professionisti, la possibilità' di formarsi e acquisire competenze in tutta Europa. Per la prima volta portiamo la Sicilia all'anno 2018, nel presente in cui viviamo, e in un contesto Internazionale. E' una opportunità grande per i nostri ragazzi, per i giovani professionisti, per lo sviluppo della nostra isola. Annuncio inoltre che ho presentato insieme al mio gruppo parlamentare #diventeràbellissima, un ordine del giorno a favore dell'editoria.

Consapevole della crisi economica che investe il settore, reputo di fondamentale importanza garantire una informazione che sia plurale, libera ed indipendente. Per questo impegniamo il Governo a licenziare entro 180 giorni una legge sull'editoria tutta, sia su carta stampata che sul web, affinché' venga sostenuta, coinvolgendo a tal fine, in un tavolo tecnico costituito ad hoc, gli operatori del settore.