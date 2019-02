Savarino (Diventerà bellissima): "L'autonomia differenziata è una opportunità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’autonomia differenziata non deve farci paura



“L’autonomia differenziata non deve farci paura- dichiara l’on. Giusi Savarino - l’autonomia, infatti, può essere una occasione per rilanciare, mediare ed ottenere lo sblocco di nostre prerogative umiliate in questi anni. L’autonomia ci consentirebbe, ad esempio, di incidere sulla flessibilità dei prezzi che hanno un ruolo determinante per il buon funzionamento di una area economica. A partire da quello del lavoro. Se l'autonomia regionale dovesse riguardare, come auspico, anche la flessibilità dei prezzi, soprattutto quello del lavoro, le prime regioni a richiederla dovrebbero essere proprio quelle del meridione d'Italia in quanto la flessibilità dei prezzi permetterebbe loro di abbassare le tasse sui salari o comunque il costo del lavoro totale fino ad un livello compatibile con la loro produttività, rilanciando così sia l'occupazione che la crescita. La richiesta di autonomia , quindi, può anche non essere una scelta negativa.”