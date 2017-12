Savarino a capo della commissione Territorio: "Non mi tiro indietro davanti alle emergenze"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La mia elezione alla guida di una commissione delicata e strategica come quella Territorio Ambiente e Mobilita' e' stata fortemente voluta dal Presidente Musumeci che mi ha espressamente chiesto di occuparmi delle spinose tematiche afferenti l'ambiente e il territorio, a partire dalle emergenze rifiuti e acqua. Ringrazio I miei colleghi per avermi affidato la guida della IV commissione, oggi abbiamo completato l'elezione dell'ufficio di presidenza e dalla prossima seduta affronteremo, con spirito di collaborazione e grande determinazione, gli annosi problemi che attanagliano la Sicilia. Noi non ci tiriamo indietro, soprattutto se vi sono delle emergenze da risolvere; noi dobbiamo affrontare i problemi, fare ordine e pulizia, per poi trovare le soluzioni migliori nell'esclusivo interesse dei siciliani, perché' solo cosi' #diventeràbellissima.