Santo Stefano Quisquina, Liliana Segre sarà cittadina onoraria

Nell’adunanza del 31 gennaio 2020 il Consiglio Comunale di S. Stefano Quisquina, convocato dal Presidente Enzo Greco Lucchina, ha approvato con voto unanime la proposta di conferire la cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre. La proposta, a firma del presidente della Consulta delle donne Lia Ferlita e dell’Assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità Teresa Giambartino, è stata avanzata dalla Consulta delle donne del Comune di S. Stefano Quisquina in occasione della Giornata della Memoria ed è stata tempestivamente inserita nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Nei tanti interventi a sostegno della proposta, da parte dei Consiglieri Comunali, degli assessori e del sindaco Francesco Cacciatore, oltre all’apprezzamento per la missione della Senatrice Liliana Segre di tenere viva la memoria della Shoah, sono stati messi in evidenza i particolari meriti per l’impegno profuso a sostegno dei diritti umani, dei principi di solidarietà e di pace tra le persone e i popoli e per le iniziative dalla stessa promosse per debellare i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e di istigazione all’odio e alla violenza.

Con lo stesso atto deliberativo è stata approvata l’adesione del Comune di S. Stefano Quisquina alla “Rete dei Comuni per la memoria, contro l’odio e il razzismo” istituita da Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che hanno promosso la recente manifestazione a Milano

in occasione del 71° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, insieme alla senatrice Liliana Segre.

Nella seduta stessa è stata approvata all’unanimità la proposta riguardante i “Criteri generali in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza”, nella quale sono individuati gli obiettivi strategici del Piano triennale di prevenzione della corruzione e le linee guida di carattere generale in materia. Il sindaco ha infine informato il Consiglio Comunale delle recenti iniziative intraprese dai sindaci dell’Unione dei Comuni in materia di efficientamento della viabilità extraurbana e della rete di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica nel comprensorio.