IdeaSicilia, Santino Lucia responsabile per la provincia di Agrigento

È Santino Lucia il responsabile, per la provincia di Agrigento, del movimento di IdeaSicilia. Sposato, padre di due figlie, laureato in giurisprudenza e funzionario del Libero Consorzio di Agrigento, è stato nominato ieri, nel corso di una riunione, alla presenza di tanti sostenitori e del leader fondatore Roberto Lagalla, assessore regionale all’istruzione e alla formazione professionale.

Dopo le elezioni regionali, il movimento fondato da Lagalla non ha mai smesso di operare, continuando a crescere nelle varie provincie, all’insegna di un progetto di cambiamento basato sull’impegno civico di tutti gli aderenti.

“Stiamo andando avanti – spiega Lucia – in un momento in cui la gente diffida dalla politica, IdeaSicilia ha deciso di lavorare proprio sulla credibilità delle persone e sul valore di un progetto comune, che ci proietta subito alle prossime elezioni amministrative. Saremo presenti in tutto il territorio regionale e anche nella provincia di Agrigento, di cui sono appena stato nominato responsabile, continua ad aumentare il numero di aderenti e di questo non possiamo che essere molto fieri, perché il nostro è un movimento basato sull’inclusività e l’aggregazione”.