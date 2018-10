Sant’Angelo Muxaro, il consigliere Krizia Adamo aderisce alla Lega

Krizia Adamo, consigliere comunale di Sant’Angelo Muxaro si schiera ufficialmente dalla parte della lega Salvini premier, la giovanissima consigliere ha una laurea in scienze e tecnologie agrarie, una laurea magistrale in imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare conseguite nell’università degli studi di Palermo, eletta dopo le elezioni comunali dello scorso 11 giugno alle quali partecipò con una lista civica e pur non avendo mai militato in alcun partito, ha deciso con grande entusiasmo di sostenere il progetto della lega in sicilia.