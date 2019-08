Savarino: "Nella sanità agrigentina serve più personale, va aumentata la dotazione organica"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Finalmente grazie all'azione del governo Musumeci ed all’ottimo lavoro dell'assessore Razza, la sanità vive un momento di speranza,” - a parlare è l'on. Savarino che prosegue:- "sono stati sbloccati fondi alle nostre strutture sanitarie, e anche in provincia di Agrigento, ad esempio, sono stati finanziati tutti i pronto soccorso e messi in circoli importanti stanziamenti per i nostri presidi.

Per quanto riguarda il personale, grazie all’approvazione della nuova rete ospedaliera, sono stati finalmente stabilizzati migliaia di precari della sanità ed ora si stanno sbloccando i concorsi per assumere nuovo personale. Il Presidente Musumeci ha parlato di un controesodo, molti giovani siciliani potranno adesso ritornare a casa. In merito ai concorsi che a breve verranno banditi, però, ho fatto un appello all'Assessore Razza: guardando al fabbisogno delle risorse umane previsto per la provincia di Agrigento mi sono accorta, ed è un dato inconfutabile, che le richieste che sono partite dalla vecchia governance sono sicuramente inferiori rispetto al fabbisogno reale del nostro territorio.

Chiunque frequenti gli ospedali di Agrigento e provincia, come paziente o come semplice utente, sa quanta carenza di personale ci sia, operatori sanitari costretti a turni assurdi per garantire i livelli essenziali. E con gli ultimi pensionamenti la situazione si è resa più preoccupante.

Per questo ho chiesto all'assessore Razza, in sede di dotazione organica, di ampliare il plafond destinato alle risorse umane per l’Asp di Agrigento, poiché il fabbisogno di personale oggi è certamente superiore a quello indicato in passato. Per ottenere una Sanità davvero efficiente anche nell'agrigentino, la prima cosa da fare è aumentare la risorsa umana in servizio negli ospedali, in tutti i ruoli! So con certezza che le mie osservazioni saranno accolte dall'assessore Razza".