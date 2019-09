Personale medico dei settori di emergenza, Pullara chiede audizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il vicepresidente della Commissione Sanità dell'Ars, e capogruppo dei Popolari-Autonomisti, Carmelo Pullara, ha chiesto di calendarizzare una seduta “per udire l'Assessore regionale per la Salute e il dirigente generale del Dipartimento Pianificazione strategica, sulla delibera di Giunta che riguarda il Piano straordinario per il reperimento di personale medico per il sistema di emergenza-urgenza”.

Il vicepresidente chiede anche una discussione con tutti i portatori d’interesse rispetto alla problematica, e dunque titolati a rappresentarla, anche con chi la pensa diversamente rispetto al piano, fermo restando la straordinarietà del momento e senza la preoccupazione di alterare lo stato attuale che riguarda il sistema di emergenza- urgenza in Sicilia”.

Nei giorni scorsi il vicepresidente aveva espresso apprezzamento per il piano della Regione, per “la scelta di buona prassi amministrativa”.