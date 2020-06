Pompeo Sarcuto (GN): "San Leone in pessime condizioni, l'Amministrazione intervenga"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Autorizzate le uscite con i via libera di Governo e Regione, la preoccupazione di tutti erano e sono ancora oggi gli assembramenti causati da noi giovani, ma grazie agli attenti

controlli delle forze dell’ordine e agli atteggiamenti responsabili della maggior parte di noi ragazzi e ragazze di Agrigento si è dimostrato che è possibile frequentare i comuni luoghi

di svago nella massima tranquillità, nel rispetto delle normative e del distanziamento sociale.

In qualità di portavoce di Gioventù Nazionale nella città di Agrigento, mi sento in dovere di segnalare all’Amministrazione Comunale alcuni aspetti negativi riguardo la gestione degli spazi pubblici nei pressi del lungomare “Falcone e Borsellino” di San Leone, Agrigento. I giochi per i bambini sono in pessime condizioni, il campetto pubblico di calcetto è privo delle porte da gioco, la pista di pattinaggio precariamente transennata, i campi da tennischiusi e inutilizzati.

Sono tutti luoghi frequentati da bambini, dalle famiglie, da anziani e giovani, posti nei quali gli agrigentini potrebbero passare del tempo e ritornare pian piano alla normalità.

Auspichiamo che l’amministrazione intervenga subito ripristinando tutto il complesso sportivo e ludico che è ormai da tempo in pessime condizioni. È l’occasione giusta per

tutelare noi giovani e tutte le famiglie agrigentine dando inoltre ampio palcoscenico ad un luogo di netto spessore.