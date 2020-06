Vaccarello boccia l'amministrazione: "Degrado, crisi e assembramenti a San Leone"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere comunale di opposizione Angelo Vaccarello sottolinea ancora una volta il fallimento del modello Firetto sulla gestione e organizzazione della città e nella fattispecie della frazione di San Leone sempre più lasciata al degrado e senza un indirizzo politico e gestionale,tra chiusure che mettono in crisi l’economia commerciale e ordinanze anti-assembramento che vengono disattese.

“Il Lungomare Falcone e Borsellino che è il boulevard dei san leonini si trova in uno stato pietoso con l’aggravante che la strada è chiusa a giugno per i lavori di scarificazione che ancora non sono iniziati,forse inizieranno la prossima settimana con gli esercenti in questo momento in ginocchio per l’ordinanza sugli orari di chiusura e la somministrazione di bevande che hanno messo ancora più in crisi le attività.

Per questo un’amministrazione meno chiusa a riccio potrebbe riaprire il transito veicolare con le dovute cautele almeno il sabato e la domenica per dare respiro e ossigeno al commercio e all’economia del posto,questo è facilmente riscontrabile dallo stato delle cose e dall’insofferenza dei gestori bar,ristoranti,pizzerie e attività che già hanno scontato tre mesi di mancati introiti per il lockdown.

Tra l’altro anche di sera le foto lo testimoniano l’ordinanza sindacale del Sindaco Firetto sulle norme anti-assembramento vengono ampiamente disattese,anzi si crea calca pericolosa e mancanza di controlli che possono arrecare problemi sia di ordine pubblico,sia sanitari.

Ancora una volta conclude Vaccarello,questa amministrazione è disattenta,parolaia e distonica con la realtà quotidiana e non mette in campo nessun provvedimento per dare una sterzata che si abbatte come un macigno sul normale andamento amministrativo,economico e di buon senso,ripristino delle regole e contemperare le esigenze commerciali sono concetti alieni da parte di Firetto e della sua squadra”