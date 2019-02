SalviniNonMollare, raccolte firme e adesioni anche a Favara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è tenuta ieri, in tutta Italia, la seconda tornata di gazebo della Lega a sostegno della campagna #SalviniNonMollare. Grande affluenza di gente a sostegno del Ministro dell’Interno e Segretario del Partito on. Matteo Salvini. Momenti in cui, presso il punto raccolta del Circolo Lega di Favara, si sono anche avute diverse adesioni al Partito.

"Crediamo che sia giusto difendere il proprio territorio dai trafficanti di esseri umani, senza che si venga attaccati politicamente dalla Magistratura.”