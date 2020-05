Il mondo della politica è a lutto: si è spento Salvatore Lauricella

Si è spento alla giornata di oggi l'ex consigliere comunale Salvatore Lauricella. Ingegnere, uomo pacato, lucido e molto cordiale, da sempre gravitante nell'area della Sinistra agrigentina, negli anni 2000 ha costituito parte di un inossidabile trio con i consiglieri Licata e Hamel.

Proprio quest'ultimo, ancora oggi consigliere comunale e anche assessore, ha dato l'annuncio sui social. "Totò Lauricella - ha scritto - non c'è più. Per me è una grande tristezza perchè perdo un amico sincero, buono e generoso, resta il ricordo di tante battaglie comuni, di tanti giorni trascorsi a preparare manifesti, comunicati, iniziative per aiutare il riscatto di questa nostra città, resta il rimpianto di un tempo nel quale la passione politica esaltava ed entusiasmava la nostra vita. Riposa in pace uomo giusto e leale".