Fratelli d'Italia, arriva l'adesione di Rossella Failla

Oggi 16 settembre, la consigliere comunale di Ribera, Rossella Failla, ha ufficializzato la propria adesione a Fatelli d'Italia.

"Dopo una serie di incontri e riunioni avuti con i miei amici - dichiara Rossella Failla - con cui ho condiviso sin dall'inizio l'impegno politico e che mi hanno sostenuto con successo alle scorse elezioni amministrative, ho deciso di aderire a Fratelli d'Italia. Continuerò il mio impegno a favore della comunità riberese nel solco della scelta, già da tempo fatta, di stare all'opposizione dell'attuale Amministrazione comunale che si sta sempre più connotando per incapacità e superficialità nella gestione della cosa pubblica, e lavorerò, di concerto con i dirigenti del partito e con tutti coloro che vorranno impegnarsi per rilanciare la nostra bella Ribera, affinché si possano creare le condizioni per una guida alternativa a quella odierna. Rivolgo il mio sentito ringraziamento al portavoce provinciale Fabio La Felice e al Dirigente nazionale di Fratelli d'Italia Calogero Pisano, per avermi accolta con grande entusiasmo, nella convinzione che tutti insieme, con determinazione ed armonia, raggiungeremo i traguardi che ci prefiggeremo".

L'adesione al partito di Giorgia Meloni della consigliere Rossella Failla è stato accolto con grande soddisfazione dal Dirigente nazionale e vice capo di gabinetto all'Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia, Calogero Pisano, e dal Portavoce provinciale, Fabio La Felice, che affermano: "L'ingresso in Fratelli d'Italia della consigliera comunale di Ribera, Rossella Failla, donna capace e di valore, rappresenta un'ulteriore conferma della crescita continua del partito nella provincia agrigentina e testimonia come oggi molti amministratori guardano con grande interesse al progetto di Giorgia Meloni, alla sua coerenza ed ai valori che la contraddistinguono rispetto a certi personaggi della scena politica capaci di tradire spudoratamente il proprio elettorato pur di conservare privilegi e poltrona. A Rossella Failla va un grande augurio di buon lavoro da parte dell'intero coordinamento provinciale".