Elezioni amministrative a Raffadali, Risorgimento Socialista al lavoro su una candidatura

Il dirigente nazionale di Risorgimento Socialista, Nino Randisi, già consigliere comunale di Raffadali, auspica la creazione di un solido fronte di forze progressiste e moderate da contrapporre all'attuale maggioranza di centro destra che sostiene il sindaco uscente in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. " La nuova legge elettorale maggioritaria- prosegue- non consente la frammentazione di liste e candidati a sindaco e pertanto occorre portare a sintesi idee e programmi alternativi e distanti rispetto all'amministrazione in carica. Risorgimento Socialista lavora in questa direzione allo scopo di scongiurare inoltre fughe in avanti di candidati autoreferenziali e solitari oppure di dilazionamenti di tempi anche per la indicazione stessa del candidato sindaco all'interno dell'area di centro sinistra, che, per qanto ci riguarda, non potrà; nascere da accordi o da intese maturate, o peggio ancora imposte dallìesterno. Riteniamo necessario, conclude Randisi, mettere in campo le migliori energie sostenendo quanti ritengono di fare politica per puro spirito di servizio e non per il raggiungimento di prebende personali".