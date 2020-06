Riparte la campagna elettorale, Micciché apre agli altri candidati: "Il noi prevalga sull'Io"

Fase 3, finito il "lockdown" riparte la campagna elettorale. A lanciare quello che sembra un vero e proprio appello alle "larghe intese" è il candidato Franco Micciché.

Con una lunga e articolata nota, infatti, il medico ha sostenuto che, visto quanto accaduto - e considerato l'impatto sulla collettività e la situazione economica e sociale, è auspicabile "che si possa pervenire ad una nuova stagione nella quale il noi prevalga sull'io", anteponendo "il bene della città alle legittime aspettative di ciascuno o di pochi".

Un vero appello alle larghe intese? Non è chiaro. Micciché dice che è aperto "ad arricchire la nostra coalizione di ulteriori risorse umane per consolidare definitivamente il progetto civico che qualche mese fa abbiamo immaginato, al di là degli asfissianti schemi politici regionali e nazionali nei quali qualcuno vorrebbe imbrigliarci. Se questi saranno i presupposti di un nuovo tipo di amministrazione e di visione futura, allora sarò il primo a metterci la faccia insieme a chi vorrà dare un valido contributo. Invito - continua - i potenziali alleati, aldilà degli steccati ideologici, a superare le logiche stantie di una geografia partitica ancorata a impostazioni del passato, per scrivere insieme una nuova pagina per questa nostra terra che profondamente amiamo".

Micciché infatti precisa di voler continuare "l’attuazione del modello del progetto civico che in tanti consideriamo il percorso più coraggioso, forte ed efficace che una comunità politica possa esprimere per fronteggiare questi tempi di crisi".